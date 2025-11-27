Post-Alltag in Geringswalde: Routine im Nahkauf statt Black-Friday-Stress

Aktuell können sich Verbraucher vor schreienden Plakatwänden und überbordender Werbung kaum retten. Eine Nachfrage bei der Deutschen Post. Lösen Rabattschlachten eine Paketflut aus?

Mittagsstunde bei Nahversorger „Nahkauf“ in Geringswalde. Ein ganz normaler Werktag. Senioren schlendern durch die Regalreihen. Mainstream plätschert aus den Lautsprechern. Mittagsstunde bei Nahversorger „Nahkauf“ in Geringswalde. Ein ganz normaler Werktag. Senioren schlendern durch die Regalreihen. Mainstream plätschert aus den Lautsprechern.