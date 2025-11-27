Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Helga Gey (r.) nutzt die Angebote der Postfiliale bei Kerstin Vogel.
Helga Gey (r.) nutzt die Angebote der Postfiliale bei Kerstin Vogel. Bild: Marion Gründler
Helga Gey (r.) nutzt die Angebote der Postfiliale bei Kerstin Vogel.
Helga Gey (r.) nutzt die Angebote der Postfiliale bei Kerstin Vogel. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Post-Alltag in Geringswalde: Routine im Nahkauf statt Black-Friday-Stress
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aktuell können sich Verbraucher vor schreienden Plakatwänden und überbordender Werbung kaum retten. Eine Nachfrage bei der Deutschen Post. Lösen Rabattschlachten eine Paketflut aus?

Mittagsstunde bei Nahversorger „Nahkauf“ in Geringswalde. Ein ganz normaler Werktag. Senioren schlendern durch die Regalreihen. Mainstream plätschert aus den Lautsprechern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:47 Uhr
1 min.
Dachstuhlbrand in leerstehender Chemnitzer Kaserne
Chemnitzer Feuerwehren haben einen Brand in einem leerstehenden Kasernengebäude rasch löschen können (Symbolbild).
Chemnitzer Feuerwehrleute werden nachts zum Brand einer früheren Kaserne gerufen. Sie können die Flammen rasch löschen.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
17.09.2025
2 min.
Nach Umbau: Nahkauf Geringswalde öffnet wieder
Versorger Nahkauf in Geringswalde öffnet nach umfangreicher Modernisierung wieder.
In knapp zehn Tagen wurde beim Versorger an der Dresdener Straße das Unterste zuoberst gekehrt. Worauf sich Kundinnen und Kunden jetzt freuen können.
Marion Gründler
06:30 Uhr
4 min.
Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Die Sonderausstellung im Weberei-Museum ist einer Facette der Stadtgeschichte gewidmet und der Frage: Wie könnten Gericht und Gefängnis nachgenutzt werden?
Christof Heyden
28.08.2025
2 min.
Nahkauf in Geringswalde schließt vorübergehend
Der Nahkauf in Geringswalde schließt für knapp zehn Tage. Der Markt wird modernisiert.
Der Versorger an der Dresdener Straße wird modernisiert. Das betrifft auch Kunden der Post. Worauf sich Kundinnen und Kunden in nächster Zeit einstellen müssen.
Marion Gründler
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel