Post in Rochlitz: Wie geht es mit der Filiale weiter?

Briefe und Pakete versenden oder abholen - das konnten Kunden der Deutschen Post in den vergangenen 20 Jahren im Schreibwarengeschäft von Eva Zitzl an der Rathausstraße 16 in Rochlitz. Doch sie führt den Laden nur noch wenige Monate. Was passiert mit der Postfiliale? Das fragen sich viele Rochlitzer und Kunden aus der Umgebung.