Posten des Bürgermeisters in Zettlitz bleibt Ehrenamt

Unabhängig davon, wer nach der Wahl des Bürgermeisters die Geschicke lenken wird, eine Besoldung über den Tarif des öffentlichen Dienstes wird es in der Gemeinde Zettlitz nicht geben. Das entschieden die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung. So enthielten sich sechs von sieben Stimmberechtigten der Stimme, ein Gemeinderat...