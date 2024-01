Thomas Arnold kehrt als Bürgermeister in Zettlitz ins politische Geschäft zurück

Wechsel auf dem Chefsessel im Gemeindeamt: Nach sieben Jahren mit Steffen Dathe nimmt Thomas Arnold das Heft wieder in die Hand. Vor einigen Jahren schied er unfreiwillig aus dem Amt.

Der Akt hatte etwas durchaus Feierliches: In der Sitzung des Gemeinderates Zettlitz am 18. Januar ist Thomas Arnold (parteilos) von Vizebürgermeister Friedrich Häber (Wählervereinigung Feuerwehren) per Formel und Handschlag auf das Ehrenamt des Bürgermeisters vereidigt worden. Im Anschluss spulte der gebürtige Colditzer die Tagesordnung...