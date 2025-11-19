Preisgeld für Projekt in Rochlitz: Erstklässler beschenken bedürftige Familien

Als eines von zehn Projekten in Deutschland wurde ein Adventsprojekt von Hortkindern und der Kirchgemeinde ausgezeichnet.

Rochlitz. „Was können wir teilen?“, fragen Handpuppe „Kiki Kirchenhahn“ und Gemeindepädagogin Annett Müller die Kinder des Hortes St. Nikolaus in Rochlitz. „Unsere Zeit“ und „was zu essen“ antworten die Erstklässler. Sie sprechen über Nächstenliebe und wollen Geschenke-Anhänger für die Christbaum-Aktion der Diakonie gestalten. Mit einer Christbaum-Aktion möchte das Diakonische Werk Rochlitz Menschen mit finanziellen Sorgen eine Freude bereiten und beschenkt in der Adventszeit 100 Familien aus der Region mit einer großen Lebensmitteltüte. Empfänger sind die Klienten der Schuldnerberatung, der Familienhilfe, der Kirchenbezirkssozialarbeit und der Migrationsberatung.

Die Kooperation zwischen Kirchgemeinde Rochlitz-Wechselburg und dem Diakonischen Werk Rochlitz mit dem Hort St. Nikolaus, ist nun bundesweit ausgezeichnet worden und erhält ein Preisgeld von 1000 Euro beim Ideenkarussell „Familie leben!“ der evangelischen Kirche.

„Die Unterstützung der Kirchgemeinde und der Hortkinder sind ein tolles Signal des Teilens und der Nächstenliebe“, sagt Kerstin Rudolph, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Diakonie Rochlitz. „Unsere Klienten freuen sich sehr über die Lebensmittel und es entlastet ihre Haushaltskasse.“ (kru)