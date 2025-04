Premiere in Rochlitz: Regionalmesse lockt Besucher auf den Rochlitzer Berg

Von Handwerk über Kreativangebote und Erlebniswanderung bis Virtual Reality: Zum Start in den Frühling warten auf dem Rochlitzer Berg viele Highlights.

Überall wird derzeit der Start in die Saison begangen - so auch beim Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental“ (HVV) und dem Geoportal Porphyrhaus auf dem Rochlitzer Berg. Am 29. März gibt es dazu eine Premiere. Zum ersten Mal findet eine Regionalmesse statt, mit einem Programm, das viele Besucher anlocken soll.