Proteste in Hartha: Asylunterkunftspläne ernten vor und in der Hartharena lautstarke Kritik

Rochlitz
Der Kauf des „Hamimex“-Gebäudes zur Unterbringung von Geflüchteten sorgt für lautstarke Proteste: Rechtsextreme protestierten vor der Hartharena, während innen die Stimmung ebenfalls hochkochte.
Der Protest begann bereits vor der Hartharena: Die rechtsextremen „Freien Sachsen“ demonstrierten ab 17 Uhr gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in Hartha, laut Polizei mit rund 30 Teilnehmern.
