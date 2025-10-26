Reifen quietschen, Motoren heulen, Fans jubeln: Das Stockcar-Rennen begeistert Hartha

Wer Action sucht, ist an der Rennstrecke am Heegweg genau richtig. Pirouetten auf dem glitschigen Parcours und filmreife Überschläge gehören zu den Höhepunkten.

Das Röhren von Motoren ist am letzten Oktoberwochenende bis ins Harthaer Zentrum zu hören. Der Motorsportclub (MSC) Hartha ruft zu einer Neuauflage des Stockcar-Rennens. Und hunderte Rennsportbegeisterte machen sich auf den Weg. Einen Parkplatz in der Südvorstadt zu ergattern, ist reine Glückssache. Bereits am Samstagmittag drängen sich... Das Röhren von Motoren ist am letzten Oktoberwochenende bis ins Harthaer Zentrum zu hören. Der Motorsportclub (MSC) Hartha ruft zu einer Neuauflage des Stockcar-Rennens. Und hunderte Rennsportbegeisterte machen sich auf den Weg. Einen Parkplatz in der Südvorstadt zu ergattern, ist reine Glückssache. Bereits am Samstagmittag drängen sich...