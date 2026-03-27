Reise nach Rochlitz: Ursula Pfeffer über die Verbindung zur Schule ihres Mannes

Rochlitz. Seine Schriften gelten noch heute als Leitfaden für Fördereinrichtungen wie etwa die Wilhelm-Pfeffer-Schule in Rochlitz. Ihr 30-jähriges Bestehen begeht die Schule mit einer Festwoche. Diesen Anlass nutzt Pfeffers Witwe für eine Stippvisite in die Muldestadt.

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