Reise nach Rochlitz: Ursula Pfeffer über die Verbindung zur Schule ihres Mannes

Rochlitz
Rochlitz. Seine Schriften gelten noch heute als Leitfaden für Fördereinrichtungen wie etwa die Wilhelm-Pfeffer-Schule in Rochlitz. Ihr 30-jähriges Bestehen begeht die Schule mit einer Festwoche. Diesen Anlass nutzt Pfeffers Witwe für eine Stippvisite in die Muldestadt.
Freie Presse: Der diesjährige ist Ihr erster Besuch in Rochlitz?
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