MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Ursula Pfeffer ist die Witwe von Namensgeber Wilhelm Pfeffer.
Ursula Pfeffer ist die Witwe von Namensgeber Wilhelm Pfeffer. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Ursula Pfeffer ist die Witwe von Namensgeber Wilhelm Pfeffer.
Ursula Pfeffer ist die Witwe von Namensgeber Wilhelm Pfeffer. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Reise nach Rochlitz: Ursula Pfeffer über die Verbindung zur Schule ihres Mannes
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rochlitz. Seine Schriften gelten noch heute als Leitfaden für Fördereinrichtungen wie etwa die Wilhelm-Pfeffer-Schule in Rochlitz. Ihr 30-jähriges Bestehen begeht die Schule mit einer Festwoche. Diesen Anlass nutzt Pfeffers Witwe für eine Stippvisite in die Muldestadt.

Freie Presse: Der diesjährige ist Ihr erster Besuch in Rochlitz?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:18 Uhr
1 min.
Lkw-Brand auf der A 72: Autobahn in Richtung Zwickau gesperrt
Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen.
Ein brennender Lastzug sorgt seit dem frühen Morgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sowie auf den Straßen rund um Plauen. Was bisher bekannt ist.
Swen Uhlig
06:34 Uhr
2 min.
Nach Gold-Coup: Eislauf-Traumpaar lässt Zukunft offen
Auch nach ihrem Gold-Coup in Prag haben Minerva Hase (r) und Nikita Volodin ihre Zukunft offen gelassen.
Bei der Eiskunstlauf-WM in Prag holen Minerva Hase und Nikita Volodin in beeindruckender Manier Gold. Die Zukunft des deutschen Spitzenduos bleibt spannend.
26.03.2026
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
05.03.2026
3 min.
Familie des Namensgebers kommt: Rochlitzer Wilhelm-Pfeffer-Schule feiert 30 Jahre
Die „Wilhelm-Pfeffer-Schule“ in Rochlitz feiert im März ihren 30. Geburtstag.
Die Wilhelm-Pfeffer-Schule in Rochlitz blickt auf 30 Jahre zurück. Mit kreativen Projekten und besonderen Gästen wird gefeiert. Was die Festwoche noch bietet.
Julia Czaja
17:30 Uhr
4 min.
Vom Kochbuch bis zum Filmsong: Fünf Besonderheiten aus 30 Jahren Förderschule Rochlitz
Der Schulchor der Wilhelm-Pfeffer-Schule bei seinem Auftritt zur Jubiläumsfeier am Donnerstag in Rochlitz.
Die Wilhelm-Pfeffer-Schule in Rochlitz ebnet seit 30 Jahren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung den Weg ins Leben. Stolz blickt man heute auf Erfolge und Projekte und beweist Lebensfreude.
Falk Bernhardt
06:32 Uhr
3 min.
Für eine Viertelmillion Euro wird Straße im Erzgebirge schick gemacht
Der schlechte Zustand der August-Bebel-Straße veranlasst die Gemeinde jetzt zum Bau.
Auf einem Abschnitt von 130 Metern wird die August-Bebel-Straße in Zschorlau gebaut. Weil auch Trinkwasser- und andere Leitungen saniert werden, wird das Vorhaben richtig teuer.
Heike Mann
Mehr Artikel