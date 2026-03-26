Vom Kochbuch bis zum Filmsong: Fünf Besonderheiten aus 30 Jahren Förderschule Rochlitz

Die Wilhelm-Pfeffer-Schule in Rochlitz ebnet seit 30 Jahren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung den Weg ins Leben. Stolz blickt man heute auf Erfolge und Projekte und beweist Lebensfreude.

An dieser Schule macht man keinen Abschluss, aber man lernt für das Leben. Am Donnerstag hat die Wilhelm-Pfeffer-Schule in Rochlitz mit vielen Gästen ein Jubiläum gefeiert. „Unsere Schule zeigt, dass Lernen viele Wege haben kann“, sagte Schülersprecher Danny in seiner Ansprache. „Wir müssen oft mehr kämpfen, um gesehen zu werden. Unser...