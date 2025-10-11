Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem Reitunfall in Topfseifersdorf sind eine 22-Jährige und ihr Pferd verletzt worden.
Bei einem Reitunfall in Topfseifersdorf sind eine 22-Jährige und ihr Pferd verletzt worden. Bild: Stefan Puchner/dpa/Archiv
Bei einem Reitunfall in Topfseifersdorf sind eine 22-Jährige und ihr Pferd verletzt worden.
Bei einem Reitunfall in Topfseifersdorf sind eine 22-Jährige und ihr Pferd verletzt worden. Bild: Stefan Puchner/dpa/Archiv
Rochlitz
Reitunfall in Topfseifersdorf: Pferd und Reiterin verletzt
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein vorbeifahrender Lkw ist offensichtlich der Auslöser für einen schweren Reitunfall gewesen. Eine junge Frau und ihr Pferd erlitten dabei Verletzungen.

Bei einem Reitunfall ist eine 22-Jährige in Topfseifersdorf (Ortsteil von Königshain-Wiederau) verletzt worden. Die junge Frau ist am Freitagnachmittag mit ihrem Pferd auf der Hauptstraße aus Richtung Winterschänke in Richtung Königshain unterwegs gewesen, als ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Lkw vom Querweg in die Hauptstraße...
