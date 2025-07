Rekordwerte für Freibäder in Geithain und Colditz erwartet

Bisher war ein Sonntag der besucherstärkste Tag in dieser Saison. Doch das könnte nun getoppt werden. Am Samstag wird in Geithain das Badfest erwartet mit einem verlockenden Angebot.

Der Hitze-Mittwoch könnte mit neuen Rekordwerten bei den Gästezahlen in den Freibädern der Region rund um Rochlitz verbunden sein. Bisher besucherstärkster Tag in den Freibädern, die das Unternehmen Veolia im Landkreis Leipzig betreibt, war der 22. Juni. An dem Sonntag kamen 880 Besucher ins Waldbad Colditz und 793 ins Freibad Geithain. Laut...