Ring frei in Lunzenau: Der Schöllhammer ist nun Geschichte

In den Herbstferien ist in Lunzenau das Gebäude Am Ring 6 abgerissen worden. Die Rochlitzer Straße ist wieder frei, der Ausbau startet 2026.

In Lunzenau läuft der Verkehr wieder wie gewohnt: Die Ampelregelung Am Ring ist aufgehoben worden, die Rochlitzer Straße wieder frei. Innerhalb der Herbstferien war der als Schöllhammer bekannte Gebäudekomplex Am Ring 6 abgerissen worden, das gelbe Haus am Abzweig nebst Hintergebäuden. Der Schöllhammer war mal eine Bäckerei und stand lange...