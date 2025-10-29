Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Wiegand Sturm
Bild: Wiegand Sturm
Rochlitz
Ring frei in Lunzenau: Der Schöllhammer ist nun Geschichte
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Herbstferien ist in Lunzenau das Gebäude Am Ring 6 abgerissen worden. Die Rochlitzer Straße ist wieder frei, der Ausbau startet 2026.

In Lunzenau läuft der Verkehr wieder wie gewohnt: Die Ampelregelung Am Ring ist aufgehoben worden, die Rochlitzer Straße wieder frei. Innerhalb der Herbstferien war der als Schöllhammer bekannte Gebäudekomplex Am Ring 6 abgerissen worden, das gelbe Haus am Abzweig nebst Hintergebäuden. Der Schöllhammer war mal eine Bäckerei und stand lange...
