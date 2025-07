Rochlitz: Auto landet im Graben

Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Sachschaden ist jedoch hoch.

Rochlitz.

Glück im Unglück hatte eine 41-Jährige, die einen Unfall in Rochlitz unbeschadet überstanden hat. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, befuhr am Montagabend, gegen 19 Uhr die 41-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Bundesstraße 175 aus Richtung Geringswalde in Richtung Rochlitz. In einer Rechtskurve kam der VW nach links von der nassen Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen die Leitplanke. Danach drehte sich das Auto noch und kam schließlich im angrenzenden Graben zum Stillstand, heißt es von der Polizeidirektion Chemnitz weiter. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.500 Euro, so die Polizei. (fp)