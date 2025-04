Rochlitz: Beliebter Wanderweg teilweise gesperrt

Viele Ausflügler laufen in Rochlitz durch das Schloss, um auf den Rochlitzer Berg zu wandern. Doch nach der Brücke steht nun eine Sperrscheibe.

Der Rudolf-Zimmermann-Weg, ein beliebter Wanderweg zum Rochlitzer Berg, ist teilweise gesperrt. Seit dem 28. April stehen Spaziergänger und Ausflügler am Einstieg an der westlichen Schlossbrücke vor einer Sperrscheibe. „Wir müssen die Stützmauer am Schlossgarten sanieren“, erklärt Schlosschef Peter Knierriem. Mit einem Bagger wird...