Rochlitz macht Blau - Crossen auf Zeitreise: Die besten Bilder zum Faschingsauftakt

Rochlitz
Nach der Schlüsselübergabe am 11. 11. geht es bei den Karnevalsvereinen mit den Abendveranstaltungen weiter. In Rochlitz war nicht nur der Farbfasching eine Premiere.
„Alle in Blau“- das war das Motto am Freitagabend im Bürgerhaus Rochlitz. Der Karneval-Club Rochlitz (KCR) hatte zur Auftaktfete eingeladen. Dabei feierte der Farbfasching Premiere. „Die Leute sollten blaue Sachen anziehen, mehr steckt gar nicht dahinter“, erklärte KCR-Präsident Raymond Lange. Der Verein zeigte zunächst ein Programm,...
