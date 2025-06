Rochlitz: Messerstecher weiterhin in U-Haft

Ein alltäglicher Einkauf in einem Discounter in Rochlitz endete Mitte April in einer Tragödie. Fast zwei Monate danach ermittelt die Polizei weiterhin zu dem Vorfall.

Der Messerangriff vor rund sieben Wochen in Rochlitz sorgte bundesweit für Aufsehen. Ein 23 Jahre alter Deutscher hatte am 17. April gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Geithainer Straße eine 59-jährige Kundin des Discounters Aldi, die mit ihren Einkäufen aus der Filiale kam, niedergestochen. Mehrfach stach der Täter auf sein Opfer... Der Messerangriff vor rund sieben Wochen in Rochlitz sorgte bundesweit für Aufsehen. Ein 23 Jahre alter Deutscher hatte am 17. April gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Geithainer Straße eine 59-jährige Kundin des Discounters Aldi, die mit ihren Einkäufen aus der Filiale kam, niedergestochen. Mehrfach stach der Täter auf sein Opfer...