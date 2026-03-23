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Kollision beim Abbiegen in Rochlitz: Ein 16-Jähriger stürzte mit seinem Moped.
Kollision beim Abbiegen in Rochlitz: Ein 16-Jähriger stürzte mit seinem Moped. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa
Kollision beim Abbiegen in Rochlitz: Ein 16-Jähriger stürzte mit seinem Moped.
Kollision beim Abbiegen in Rochlitz: Ein 16-Jähriger stürzte mit seinem Moped. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa
Rochlitz
Rochlitz: Mopedfahrer in Nähe des Mathesius-Gymnasiums schwer verletzt
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Beim Abbiegen kollidiert ein Auto mit einem Moped. Der 16-jährige Fahrer stürzt und wird schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.

Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in der Nähe des Mathesius-Gymnasiums in Rochlitz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 58-jährige Skoda-Fahrerin gegen 7.35 Uhr von der Poststraße, der Bundesstraße 107, nach links in die Seminarstraße ab und kollidierte mit einer entgegenkommenden...
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