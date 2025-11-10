Rochlitz treibt Bau von Wohngebiet in Noßwitz voran

Rochlitz
Noch müssen sich potentielle Häuslebauer in Geduld üben. Zwar gibt es Pläne für ein Baugebiet in Noßwitz bei Rochlitz, aber bis zum Startschuss dauert es.
Der Entwurf für das neue Wohngebiet östlich von Noßwitz liegt in der Schublade. Nun will die Stadt Rochlitz die nächste Hürde meistern und im Stadtrat den Aufstellungsbeschluss fassen. Das soll laut OB Frank Dehne (parteilos) in einer der nächsten Sitzungen erfolgen. Wann die zwölf Bauplätze, die zwischen 790 und 840 Quadratmetern groß...
