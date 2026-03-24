Rochlitz-Wittgendorf: Volkswagen fährt auf Honda auf

Rochlitz
Ein Volkswagen ist auf einen abbiegenden Honda aufgefahren. Einer der Autofahrer wurde leicht verletzt, der Schaden beträgt rund 25.000 Euro.
Auf der Bundesstraße 175 im Rochlitzer Ortsteil Wittgendorf ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, fuhren am Montag gegen 12.30 Uhr ein 65-jähriger Honda-Fahrer und ein 48-jähriger VW-Fahrer in Richtung Rochlitz. Als der Honda nach links auf die Stollsdorfer Straße abbog, konnte der Fahrer des VW...
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