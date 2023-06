Rochlitzer Berg: Stadt will Schulklassen locken

Das Porphyrhaus auf dem Rochlitzer Berg hat lange Zeit ein Schattendasein geführt. Im Schnitt wurde das Gebäude in der Nähe des Gleisbergbruchs und des Waldspielplatzes laut OB Frank Dehne in der jüngeren Vergangenheit an die 15 mal pro Jahr genutzt. Das soll sich ändern. Schulklassen aus der gesamten Region sollen künftig das Haus besuchen und so...