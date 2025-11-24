Rochlitzer Gymnasiasten backen Plätzchen für Familien in Not

Siebtklässler des Mathesius-Gymnasiums haben wie die Weltmeister gebacken. Wer darf sich auf das süße Gebäck freuen?

Siebtklässler vom Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz haben Plätzchen gebacken, um Familien in Not etwas Gutes zu tun. Zur Christbaum-Aktion des Diakonischen Werkes werden die Plätzchen mit einer Lebensmitteltüte an 100 Familien aus der Region Rochlitz und Burgstädt weitergegeben. Die Diakonie möchte damit Klienten von Schuldnerberatung,...