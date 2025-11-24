Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jungen und Mädchen der Klasse 7 überreichten Kerstin Rudolph vom Diakonischen Werk Tütchen mit selbst gebackenen Plätzchen.
Jungen und Mädchen der Klasse 7 überreichten Kerstin Rudolph vom Diakonischen Werk Tütchen mit selbst gebackenen Plätzchen. Bild: Hannah Sacht/Gymnasium Rochlitz
Jungen und Mädchen der Klasse 7 überreichten Kerstin Rudolph vom Diakonischen Werk Tütchen mit selbst gebackenen Plätzchen.
Jungen und Mädchen der Klasse 7 überreichten Kerstin Rudolph vom Diakonischen Werk Tütchen mit selbst gebackenen Plätzchen. Bild: Hannah Sacht/Gymnasium Rochlitz
Rochlitz
Rochlitzer Gymnasiasten backen Plätzchen für Familien in Not
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Siebtklässler des Mathesius-Gymnasiums haben wie die Weltmeister gebacken. Wer darf sich auf das süße Gebäck freuen?

Siebtklässler vom Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz haben Plätzchen gebacken, um Familien in Not etwas Gutes zu tun. Zur Christbaum-Aktion des Diakonischen Werkes werden die Plätzchen mit einer Lebensmitteltüte an 100 Familien aus der Region Rochlitz und Burgstädt weitergegeben. Die Diakonie möchte damit Klienten von Schuldnerberatung,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:45 Uhr
2 min.
Preisgeld für Projekt in Rochlitz: Erstklässler beschenken bedürftige Familien
Annett Müller ist treibende Kraft beim Hortprojekt.
Als eines von zehn Projekten in Deutschland wurde ein Adventsprojekt von Hortkindern und der Kirchgemeinde ausgezeichnet.
Konrad Rüdiger
16:30 Uhr
2 min.
Ehrung, neues Bier und Geschenke: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Hans Weiske erhielt den Geschichtspreis der Stiftung Sparkasse Mittelsachsen.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Falkenau, Freiberg, Hainichen und Rochlitz.
Ingolf Rosendahl
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel