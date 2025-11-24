Rochlitzer Gymnasiasten backen Plätzchen für Familien in Not

Rochlitz
Siebtklässler des Mathesius-Gymnasiums haben wie die Weltmeister gebacken. Wer darf sich auf das süße Gebäck freuen?
Siebtklässler vom Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz haben Plätzchen gebacken, um Familien in Not etwas Gutes zu tun. Zur Christbaum-Aktion des Diakonischen Werkes werden die Plätzchen mit einer Lebensmitteltüte an 100 Familien aus der Region Rochlitz und Burgstädt weitergegeben. Die Diakonie möchte damit Klienten von Schuldnerberatung,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.