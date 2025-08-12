Rochlitzer Messerstecher: Ermittlungen nach brutaler Attacke vor Aldi-Markt abgeschlossen

Nach dem schockierenden Messerangriff vor dem Aldi in Rochlitz hatten Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft monatelang zu tun. Nun liegt das Ergebnis vor und das Warten auf den Prozess beginnt.

Die Tat hatte es im Frühjahr überregional in die Nachrichten geschafft und ist über Tage das beherrschende Stadtgespräch in Rochlitz gewesen. Denn die Brutalität, mit der ein 23-jähriger Rochlitzer am 17. April auf einem Parkplatz an der Geithainer Straße unvermittelt auf seine beiden Opfer eingestochen hatte, schockierte.