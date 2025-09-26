Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Rochlitzer Oktoberfest kamen im Vorjahr viele Gäste im Dirndl oder in Lederhosen.
Zum Rochlitzer Oktoberfest kamen im Vorjahr viele Gäste im Dirndl oder in Lederhosen. Bild: Mario Hösel/Archiv
Zum Rochlitzer Oktoberfest kamen im Vorjahr viele Gäste im Dirndl oder in Lederhosen.
Zum Rochlitzer Oktoberfest kamen im Vorjahr viele Gäste im Dirndl oder in Lederhosen. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Rochlitzer Oktoberfest fällt aus: Was macht Travdo nun mit der Schlossweihnacht?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dirndl und Lederhosen bleiben in Rochlitz im Schrank: Es gibt kein Oktoberfest mehr, zumindest nicht mit der Hotelkette Travdo. Die hat das Aus nun begründet, will sich aber weiter in der Stadt zeigen

Viele Jahre war es im Herbst der Höhepunkt im Veranstaltungskalender: Das Oktoberfest im Zelt auf der Muldeninsel in Rochlitz. Die Karten waren gefragt, Hunderte Gäste feierten ausgelassen – der Großteil der Besucher tatsächlich stilecht in Dirndl oder Lederhosen. Meist war das letzte Septemberwochenende der Termin. Den gibt es in diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
03.07.2025
4 min.
Hotelkette Travdo aus Rochlitz startet mit Tiny-Häusern in die Ferien
Fünf Tiny-Häuser starten jetzt in die Sommersaison am Ferien-Hotel in Kolkwitz.
Wo einst Tennis gespielt wurde, stehen jetzt Tiny-Häuser bei Cottbus. Das Rochlitzer Unternehmen hat auch ein Hotel in Ostfriesland eröffnet. Und wie steht es um das Haus in Seiffen im Erzgebirge?
Jan Leißner
16.09.2025
1 min.
Mehr als 300 Rassekaninchen in Rochlitz
Deutsche Riesenschecke und Zwergschecke zur Schau im August in Rochlitz.
Am Wochenende lädt der Kreisverband Mittweida zur Kaninchenschau nach Rochlitz ein - erneut unter freiem Himmel am Schloss.
Falk Bernhardt
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
Mehr Artikel