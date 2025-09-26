Rochlitzer Oktoberfest fällt aus: Was macht Travdo nun mit der Schlossweihnacht?

Rochlitz
Dirndl und Lederhosen bleiben in Rochlitz im Schrank: Es gibt kein Oktoberfest mehr, zumindest nicht mit der Hotelkette Travdo. Die hat das Aus nun begründet, will sich aber weiter in der Stadt zeigen
Viele Jahre war es im Herbst der Höhepunkt im Veranstaltungskalender: Das Oktoberfest im Zelt auf der Muldeninsel in Rochlitz. Die Karten waren gefragt, Hunderte Gäste feierten ausgelassen – der Großteil der Besucher tatsächlich stilecht in Dirndl oder Lederhosen. Meist war das letzte Septemberwochenende der Termin. Den gibt es in diesem...
