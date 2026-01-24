Rochlitzer Runde: Linken-Politikerin stellt ihre Arbeit als Kirchenmalerin vor

Rochlitz
Die Rochlitzer Runde kommt auch 2026 wieder im Generationentreff zusammen. Zu Gast ist am Freitag nun Cindy Reimer - mal ganz unpolitisch.
Cindy Reimer kennt man in Mittelsachsen vor allem als Linken-Politikerin. Im Vorjahr hatte sie für den Landratsposten kandidiert. Im Kreistag führt sie die Fraktion von Linken und Grünen. Cindy Reimer ist aber auch eine Kirchenmalermeisterin. Und diesen Beruf stellt sie nun zur Rochlitzer Runde vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.