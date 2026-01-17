MENÜ
Einen verunglückten Wanderer rettete die Feuerwehr (Symbolbild) in Rochsburg.
Einen verunglückten Wanderer rettete die Feuerwehr (Symbolbild) in Rochsburg. Bild: Harry Haertel/haertelpress
Einen verunglückten Wanderer rettete die Feuerwehr (Symbolbild) in Rochsburg.
Einen verunglückten Wanderer rettete die Feuerwehr (Symbolbild) in Rochsburg. Bild: Harry Haertel/haertelpress
Rochlitz
Rochsburg: Wanderer muss nach Sturz geborgen werden
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Für einen Wanderer ging ein Ausflug am Samstag nicht gut aus. Was ist passiert?

Kameraden der Feuerwehren aus Lunzenau, Rochsburg und Penig wurden am Samstag gegen 14 Uhr zu einem Rettungseinsatz nach Rochsburg gerufen. „Ein Wanderer ist auf einem Weg in der Nähe des Bahnofs Rochsburg ausgerutscht und etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt“, erklärte Volker Uhlemann, Gemeindewehrleiter von Lunzenau. 14 Kameraden waren...
