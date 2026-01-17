Rochsburg: Wanderer muss nach Sturz geborgen werden

Rochlitz
Für einen Wanderer ging ein Ausflug am Samstag nicht gut aus. Was ist passiert?
Kameraden der Feuerwehren aus Lunzenau, Rochsburg und Penig wurden am Samstag gegen 14 Uhr zu einem Rettungseinsatz nach Rochsburg gerufen. „Ein Wanderer ist auf einem Weg in der Nähe des Bahnofs Rochsburg ausgerutscht und etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt“, erklärte Volker Uhlemann, Gemeindewehrleiter von Lunzenau. 14 Kameraden waren...
