Rummel in Rochlitz: Schausteller sorgt mit flotten Sprüchen für den Kick

Felix Freiwald ist mit seinem Breakdancer beim Rummel in Rochlitz am Start. Der Schausteller weiß, was die Fahrgäste wollen und sorgt mit Leidenschaft für den gewünschten Adrenalinkick.

Wenn es nach Zuckerwatte riecht, Kinder lachen und es heißt "Einsteigen für die nächste Fahrt", dann ist Rummel in Rochlitz. Mit dabei ist Felix Freiwald. Der gebürtige Brandenburger unterhält und begeistert das Publikum mit dem Breakdancer. "Ich mache alles", sagt er. Vom Auf- bis zum Abbau des Fahrgeschäfts. Vom Verkauf der Karten, der...