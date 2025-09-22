Sachsens schönstes Geschichts-Erbe: Kommt nach dem Schock die Chance für Schloss und Kloster Wechselburg?

Groß war die Erschütterung über das angekündigte Ende von Kloster Wechselburg. Mit dem brachliegenden Schloss nebenan hat der Ort schon ein Sorgenkind. Doch eine gemeinsame Zukunft scheint denkbar.

Im Schloss Wechselburg gibt es eine abgeschlossene Tür mit einem kleinen, rechtwinkligen Guckfenster darin. „Dahinter war der Time-Out-Raum“, erzählt eine Frau, die früher hier arbeitete. Also der Auszeit-Raum. Als im dem Schloss noch eine Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht gewesen war, kamen dort Kinder unter, die vor sich selbst...