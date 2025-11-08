Satire zum Wochenende: Wo Rochlitz nur Bahnhof versteht und Freiberg dringend mal muss

Rochlitz
Hier steht, was wirklich wichtig ist: So viele Verspätungen wie im Oktober hatte die Bahn noch nie. Mag sein, sagt der abgekoppelte Mittelsachse und stellt fest: „Hier fährt kein Zug nach nirgendwo“.
„Rochlitz Hauptbahnhof, hier Rochlitz Hauptbahnhof. Der Zug nach Chemnitz verspätet sich um etwa 20 Minuten.“ Würde jetzt zur Schlagzeile passen, dass die Deutsche Bahn im Oktober so unpünktlich wie noch nie war. Gut die Hälfte aller Züge kam zu spät. So eine Durchsage würde in der Stadt an der Mulde aber bestimmt Jubelstürme zur Folge...
