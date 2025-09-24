Schüler aus Hartha und Rochlitz interpretieren Filmmusik

Rochlitz
Das Martin-Luther-Gymnasium Hartha stellt sich einem ungewöhnlichen Wettbewerb. Dafür holt sich der Schulchor Verstärkung aus der Pfeffer-Schule.
Die Spannung ist nahezu greifbar. Kein Wunder, wenn etwa 50 Sängerinnen und Sänger erstmalig aufeinandertreffen, um gemeinsam ein Projekt auf den Weg zu bringen, mit dem sie Geschichte schreiben wollen.
