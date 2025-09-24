Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ida König, Emma Helene Weidmüller, Henk Miketta und Luca Haselbach (v. l.) lernen in unterschiedlichen Schulformen und spielen gemeinsam ein Lied ein.
Ida König, Emma Helene Weidmüller, Henk Miketta und Luca Haselbach (v. l.) lernen in unterschiedlichen Schulformen und spielen gemeinsam ein Lied ein. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Schüler aus Hartha und Rochlitz interpretieren Filmmusik
Von Marion Gründler
Das Martin-Luther-Gymnasium Hartha stellt sich einem ungewöhnlichen Wettbewerb. Dafür holt sich der Schulchor Verstärkung aus der Pfeffer-Schule.

Die Spannung ist nahezu greifbar. Kein Wunder, wenn etwa 50 Sängerinnen und Sänger erstmalig aufeinandertreffen, um gemeinsam ein Projekt auf den Weg zu bringen, mit dem sie Geschichte schreiben wollen.
