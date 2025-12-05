Schwerer Unfall in Erlau: Fiat-Fahrer nach Kollision mit Traktor aus Auto gerettet

Ein schwerer Zusammenstoß in Erlau sorgte für eine komplette Straßensperrung. Ein Fiat kollidierte mit einem Traktor, der einen 20.000-Liter-Wasseranhänger hinter sich herzog.

Bei einem schweren Unfall am Freitag in Erlau sind ein Traktor mit einem 20.000-Liter-Wasseranhänger und ein Fiat zusammengestoßen. Laut Polizeibericht hat sich der Unfall gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Rochlitzer Straße/Erlbachtal ereignet. In einer Kurve kollidierte der Fiat-Fahrer mit dem Vorderrad des Traktors. Das Auto wurde durch den...