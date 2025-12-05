Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dieser Fiat kollidierte mit einem Traktor. Der Autofahrer wurde schwer verletzt.
Dieser Fiat kollidierte mit einem Traktor. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Traktor zog einen 20.000 Liter fassenden Wasseranhänger hinter sich her. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Rochlitzer Straße/Erlbachtal.
Der Traktor zog einen 20.000 Liter fassenden Wasseranhänger hinter sich her. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Rochlitzer Straße/Erlbachtal. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Durch den Aufprall wurde der Fiat zurückgeschleudert und kam in einer Hecke zum Stehen.
Durch den Aufprall wurde der Fiat zurückgeschleudert und kam in einer Hecke zum Stehen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Schwerer Unfall in Erlau: Fiat-Fahrer nach Kollision mit Traktor aus Auto gerettet
Von Dietmar Thomas
Ein schwerer Zusammenstoß in Erlau sorgte für eine komplette Straßensperrung. Ein Fiat kollidierte mit einem Traktor, der einen 20.000-Liter-Wasseranhänger hinter sich herzog.

Bei einem schweren Unfall am Freitag in Erlau sind ein Traktor mit einem 20.000-Liter-Wasseranhänger und ein Fiat zusammengestoßen. Laut Polizeibericht hat sich der Unfall gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Rochlitzer Straße/Erlbachtal ereignet. In einer Kurve kollidierte der Fiat-Fahrer mit dem Vorderrad des Traktors. Das Auto wurde durch den...
