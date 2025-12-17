Schwerer Unfall in Hartha: Citroën kracht in abbiegenden Audi

Ein schwerer Unfall auf der S 36 führte am Mittwoch zu erheblichem Sachschaden. Beide Fahrer wurden verletzt. Warum endete das Überholmanöver in einer Kollision?

Ein schwer verletzter Citroën-Fahrer, ein Audi-Fahrer mit leichten Verletzungen und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag in Hartha ereignet hat. Laut Polizeibericht war der 77-jährige Fahrer eines Pkw Citroën gegen 9.40 Uhr auf der Staatsstraße 36 in Richtung Hartha-Kreuz unterwegs. Als er... Ein schwer verletzter Citroën-Fahrer, ein Audi-Fahrer mit leichten Verletzungen und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag in Hartha ereignet hat. Laut Polizeibericht war der 77-jährige Fahrer eines Pkw Citroën gegen 9.40 Uhr auf der Staatsstraße 36 in Richtung Hartha-Kreuz unterwegs. Als er...