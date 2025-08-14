Schwerer Verkehrsunfall bei Geringswalde: Drei Menschen schwer verletzt

Auf der Staatsstraße 200 prallen zwei Fahrzeuge frontal aufeinander. Ein Schwerverletzter wurde mit Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Kein Durchkommen am 14. August auf der Staatsstraße 200: Kurz nach 12 Uhr kam es in Höhe des Staubeckens Altgeringswalde zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein VW-Transporter und ein Pkw der Marke Renault frontal aufeinanderstießen. „Wir wurden wenige Minuten nach 12 Uhr alarmiert und befreiten nach der Sperrung der Straße als erstes...