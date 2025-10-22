Seniorenresidenz Zettlitz zieht nach zwei Jahren Zwischenbilanz

Die Einrichtung hat allen Grund zum Feiern. Neben Führungen durchs Haus bieten die Organisatoren musikalische Kost vom Feinsten.

Aus der einstigen Schule für geistige Entwicklung in Zettlitz ist längst ein Zuhause für 18 Bewohner in zwei Wohngemeinschaften geworden. Vor zwei Jahren zogen die ersten Mieter ein. „Jetzt wollen wir zeigen, wie sich unser Projekt entwickelt hat“, kündigt Einrichtungschefin Odette Sehrer an. Unter dem Dach der Residenz agiert zugleich...