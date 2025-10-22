Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Odette Sehrer eröffnete mit ihrem Team im November vor zwei Jahren die Seniorenresidenz.
Odette Sehrer eröffnete mit ihrem Team im November vor zwei Jahren die Seniorenresidenz.
Rochlitz
Seniorenresidenz Zettlitz zieht nach zwei Jahren Zwischenbilanz
Von Marion Gründler
Die Einrichtung hat allen Grund zum Feiern. Neben Führungen durchs Haus bieten die Organisatoren musikalische Kost vom Feinsten.

Aus der einstigen Schule für geistige Entwicklung in Zettlitz ist längst ein Zuhause für 18 Bewohner in zwei Wohngemeinschaften geworden. Vor zwei Jahren zogen die ersten Mieter ein. „Jetzt wollen wir zeigen, wie sich unser Projekt entwickelt hat“, kündigt Einrichtungschefin Odette Sehrer an. Unter dem Dach der Residenz agiert zugleich...
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
09.09.2025
1 min.
Gemeinde Zettlitz kämpft mit steigenden Betreuungskosten
Die Betreuung in der Kita „Sonnenschein“ ist beliebt, könnte jedoch teurer werden.
Die Einrichtung ist beliebt, auch wegen guter Bedingungen im sanierten Gebäude. Die Beiträge für Eltern sollen jetzt angepasst werden.
Marion Gründler
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.09.2025
1 min.
Einladung zum Wandertag: Zettlitz startet in den Herbst
Neben Bewegung an frischer Luft nutzen die Einwohner die Gelegenheit zum Reden.
Die Beliebtheit des „Zettlitzer Wandertages“ ist ungebrochen. Deshalb legt der Gemeindechef die 2018 ins Leben gerufene Veranstaltung erneut auf.
Marion Gründler
Mehr Artikel