Shopping mit Stil: Geithains Ladiesfashion Flohmarkt lockt im April

Die Ladiesfashion in Geithain steht in den Startlöchern. Ein Flohmarkt von Frauen für Frauen verwandelt das Bürgerhaus in ein Shoppingparadies. Was erwartet die Besucherinnen?

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für die nächste Ladiesfashion, ein Flohmarkt von Frauen für Frauen in Geithain. Werbeflyer sind verteilt, Aufgaben, wer was erledigt, ebenso. Ab Freitagnachmittag verwandelt sich das Bürgerhaus dann nach und nach in ein Shoppingparadies. Provisorische Umkleiden werden aufgebaut, Kleidung in Größen von...