Sie traf Thomas Gottschalk und begleitete bewegende Kriminalfälle der Region: Lesung mit Gabi Thieme in Lunzenau

Die langjährige Journalistin und Buchautorin gastiert in dieser Woche in der Stadtbücherei. Sie berichtet von Recherchen, die sie tief berührt haben.

„Wie ich Thomas Gottschalk rumkriegte“ heißt ein Kurzgeschichtenband von Gabi Thieme über ihre Tätigkeit als „rasende Reporterin“. Am 24. April, 18 Uhr, liest sie daraus in der Stadtbücherei Lunzenau. 1953 in Erlabrunn geboren, arbeitete sie jahrzehntelang als Journalistin. Unter anderem begleitete sie für die „Freie Presse“...