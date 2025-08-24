Simson-Treffen: Arras bei Rochlitz fest in der Hand von Zweitakt-Piloten

Vom Widerhall des zweiten Simon-Treffens sind die Organisatoren überwältigt. Der Ort wird zum Mekka des DDR-Kultmopeds. Und die Macher lassen Liebgewordenes aus DDR-Zeiten aufleben.

Der Heimatverein Arras kann es kaum fassen: Ab Mittag des Samstags, 23. August, drängen sich mehr als 150 Mopeds der Traditionsmarke Simson auf dem Bolzplatz vor dem Begegnungszentrum. Hauptorganisator Michael Schart ist platt. Die Teilnehmerzahlen sind explodiert. „Im vergangenen Jahr waren es gerade mal 40."