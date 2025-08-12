Sommerfest in Tauscha: Zwei Tage voller Highlights

Tauscha lockt mit einem Sommerfest voller Höhepunkte: von Bullriding über historische Fahrzeuge bis zu irischem Folk Rock. Welche Überraschungen hat der Dorfklub noch vorbereitet?

Kaum sind die Sommerferien vorbei, wird überall wieder gefeiert. Der Peniger Ortsteil Tauscha bildet da keine Ausnahme. Am kommenden Wochenende, 16. und 17. August, geht es hier sprichwörtlich rund: Der Dorfklub Tauscha lädt zur nächsten Auflage seines Sommerfestes ein. Die Organisatoren haben sich zahlreiche Höhepunkte einfallen lassen,...