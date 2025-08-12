Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Keinen Festumzug wie zur 666-Jahrfeier 2023, aber jede Menge Gaudi verspricht das Sommerfest in Tauscha.
Keinen Festumzug wie zur 666-Jahrfeier 2023, aber jede Menge Gaudi verspricht das Sommerfest in Tauscha. Bild: Bianka Behrami
Rochlitz
Sommerfest in Tauscha: Zwei Tage voller Highlights
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tauscha lockt mit einem Sommerfest voller Höhepunkte: von Bullriding über historische Fahrzeuge bis zu irischem Folk Rock. Welche Überraschungen hat der Dorfklub noch vorbereitet?

Kaum sind die Sommerferien vorbei, wird überall wieder gefeiert. Der Peniger Ortsteil Tauscha bildet da keine Ausnahme. Am kommenden Wochenende, 16. und 17. August, geht es hier sprichwörtlich rund: Der Dorfklub Tauscha lädt zur nächsten Auflage seines Sommerfestes ein. Die Organisatoren haben sich zahlreiche Höhepunkte einfallen lassen,...
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
4 min.
Sommer-Comeback in Penig: Stundenschwimmen und abenteuerliches Schlauchbootrennen beleben das Freibad wieder
Im Freibad Penig treten beim Schlauchbootrennen am 23. August zig Teams gegeneinander an.
Da sich der Sommer in den Ferien rar gemacht hatte, blieb das Freibad in Penig einige Zeit lang geschlossen. Nun öffnet es wieder und hat gleich zwei Höhepunkte zu bieten.
Julia Czaja
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
13.08.2025
2 min.
Milchrampe ist fertig: Niedersteinbach feiert Picknickkonzert mit Bands und Mitbringbuffet
Die Mitglieder vom Verein Nistplatz in Niedersteinbach haben die „Milchrampe“ verwirklicht.
Der Verein Nistplatz feiert mit Musik und Picknick. Simply the Best und Sellout Alley treten auf der neuen Bühne „Milchrampe“ auf. Was macht den 16. August unvergesslich?
Julia Czaja
