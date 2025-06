Sommerzeit ist Urlaubszeit: Polizei warnt in Penig vor Gefahren für Senioren

Der Präventionsnachmittag „Sicher leben im Alter“ in Penig zog viele Senioren an. Der kommende Vortrag behandelt nun neue Betrugsgefahren für Ältere.

Ältere Menschen werden immer häufiger Opfer von Betrugsmaschen am Telefon. Um Senioren davor zu bewahren, gab es im Februar in der Begegnungsstätte „Mittendrin“ in Penig einen Präventionsnachmittag zum Thema „Sicher leben im Alter – Gefahren am Telefon“. Die Resonanz war groß: Etliche Peniger waren gekommen, um sich über...