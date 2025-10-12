Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Spannung um Peniger bei Kika-Quizshow „Beste Klasse Deutschlands“: Hätten Sie die Antworten gewusst?

Die Klasse 7b kämpfte um den Titel der TV-Sendung „Beste Klasse Deutschlands“.
Die Klasse 7b kämpfte um den Titel der TV-Sendung „Beste Klasse Deutschlands“. Bild: Foolproofed
Die Klasse 7b kämpfte um den Titel der TV-Sendung „Beste Klasse Deutschlands“.
Die Klasse 7b kämpfte um den Titel der TV-Sendung „Beste Klasse Deutschlands“. Bild: Foolproofed
Rochlitz
Spannung um Peniger bei Kika-Quizshow „Beste Klasse Deutschlands“: Hätten Sie die Antworten gewusst?
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Klasse 7b des Peniger Gymnasiums hat im letzten Duell mit einer Klasse aus Halle lange in Punkten geführt. Die „Freie Presse“ stellt die entscheidenden Quizfragen aus der Sendung zum Miträtseln.

Am Ende der vierten Wochenshow der Herbststaffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ ist es spannend geworden. Denn erst am Schluss wurde das Duell zwischen der Klasse des Freien Gymnasiums Penig und der des Landesgymnasiums Halle entschieden. Den Einzug ins Superfinale haben die Peniger Mädchen und Jungen der Klasse 7b knapp verpasst....
