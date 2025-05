Stadt Hartha kauft Stockcar-Gelände: Motorsportclub erleichtert

Lange Zeit mussten die Organisatoren der legendären Stockcar-Rennen fürchten, ihren Austragungsort zu verlieren. Diese Gefahr ist zunächst gebannt.

Die Stadt Hartha ist jetzt Eigentümer eines Grundstücks am Heegweg in Hartha. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates entschieden sich dessen Mitglieder mehrheitlich für den Kauf des 280.000 Quadratmeter umfassenden Areals, zwei Stadträte stimmten dagegen. Die Kommune gibt dafür 287.000 Euro aus.