Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anna-Carina Woitschack steht am Samstagabend in Penig auf der Bühne.
Anna-Carina Woitschack steht am Samstagabend in Penig auf der Bühne. Bild: Jörg Carstensen/dpa/Archiv
Anna-Carina Woitschack steht am Samstagabend in Penig auf der Bühne.
Anna-Carina Woitschack steht am Samstagabend in Penig auf der Bühne. Bild: Jörg Carstensen/dpa/Archiv
Rochlitz
Stadtfest Penig: Anna-Carina Woitschack und fünf weitere Tipps für große Fete
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag und Samstag wird in Penig Stadtfest gefeiert. Es gibt gute Gründe vorbeizuschauen. Echtes Peniger Bier fließt noch nicht in Strömen – aber die „Freie Presse“ erklärt, wo man kosten kann.

Am 5. und 6. September ist wieder Stadtfest in Penig – wie gewohnt bei freiem Eintritt. Gefeiert wird ab Freitagabend auf dem Markt. Samstag geht es 14.30 Uhr mit dem Faschingsclub im Programm weiter. Der Kinderbereich ist auf dem Schlossplatz. 23 Uhr ist das Höhenfeuerwerk geplant. Fünf weitere Gründe, warum sich ein Besuch lohnt:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
21.08.2025
1 min.
Für das Schlauchbootrennen in Penig sind noch Anmeldungen möglich
Das Schlauchbootrennen im Freibad Penig ist im Laufe der Zeit immer beliebter geworden.
Zahlreiche Anmeldungen für das Schlauchbootrennen im Peniger Freibad sind bereits eingegangen. Dennoch gibt es noch Platz für spontane Teams.
Julia Czaja
29.08.2025
1 min.
Freibad Penig: Saison endet am 14. September mit Fest
Das Freibad in Penig bleibt noch bis 14. September geöffnet.
Verlängerter Badespaß in Penig: Das Freibad ist bis zum 14. September offen. Der letzte Tag verspricht besondere Überraschungen.
Julia Czaja
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel