Stadtfest Penig: Anna-Carina Woitschack und fünf weitere Tipps für große Fete

Rochlitz
Am Freitag und Samstag wird in Penig Stadtfest gefeiert. Es gibt gute Gründe vorbeizuschauen. Echtes Peniger Bier fließt noch nicht in Strömen – aber die „Freie Presse“ erklärt, wo man kosten kann.
Am 5. und 6. September ist wieder Stadtfest in Penig – wie gewohnt bei freiem Eintritt. Gefeiert wird ab Freitagabend auf dem Markt. Samstag geht es 14.30 Uhr mit dem Faschingsclub im Programm weiter. Der Kinderbereich ist auf dem Schlossplatz. 23 Uhr ist das Höhenfeuerwerk geplant. Fünf weitere Gründe, warum sich ein Besuch lohnt:
