Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag

In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend war Anna-Carina Woitschack.

Am Freitag und Samstag wurde in Penig auf dem Markt das Stadtfest gefeiert. Richtig laut wurde es zum Auftakt am Freitag ab 20 Uhr auf der Bühne mit Mister Rawdriguez, der Radio-DJ von Big FM. Es wurde gefeiert und getanzt, erst kurz vor Mitternacht vertrieb der einsetzende Regen doch etliche Gäste. Am Samstag ging es 14.30 Uhr mit dem...