Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf. Bild: Falk Bernhardt
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf. Bild: Falk Bernhardt
 13 Bilder
Rochlitz
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend war Anna-Carina Woitschack.

Am Freitag und Samstag wurde in Penig auf dem Markt das Stadtfest gefeiert. Richtig laut wurde es zum Auftakt am Freitag ab 20 Uhr auf der Bühne mit Mister Rawdriguez, der Radio-DJ von Big FM. Es wurde gefeiert und getanzt, erst kurz vor Mitternacht vertrieb der einsetzende Regen doch etliche Gäste. Am Samstag ging es 14.30 Uhr mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
6 min.
Treffsicher beim Stadtfest Penig: Katrin ist beim Riesendarts nicht zu schlagen
Sieht wie Handball aus, ist aber Riesendarts: Katrin Langenhan gewann beim Stadtfest Penig den Pokal des Bürgermeisters.
Ein Fest, das nur Gewinner hat, den Reporter von „Freie Presse“ eingeschlossen. Falk Bernhardt trat zum Zielwerfen um den Pokal des Bürgermeisters an – und traf begeisterte Bürger und den Brauverein.
Falk Bernhardt
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
03.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Anna-Carina Woitschack und fünf weitere Tipps für große Fete
Anna-Carina Woitschack steht am Samstagabend in Penig auf der Bühne.
Am Freitag und Samstag wird in Penig Stadtfest gefeiert. Es gibt gute Gründe vorbeizuschauen. Echtes Peniger Bier fließt noch nicht in Strömen – aber die „Freie Presse“ erklärt, wo man kosten kann.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel