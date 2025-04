Steht der Kulturbahnhof Leisnig vorm Aus?

Vor fünf Jahren verliebten sich drei Enthusiasten in die Empfangshalle am Eisenbahn-Haltepunkt der Muldestadt. Seither bewegten die Künstler vieles am einst maroden Bau. Jetzt brauchen sie Hilfe.

Sie können stolz sein. Und sie sind es auch. Das Künstler-Trio Kathryn Döhner, Alireza Rismanchian und Christoph Schönbeck entdeckten vor fünf Jahren den Charme und die Möglichkeiten des maroden Bahnhofsgebäudes in Leisnig, ließen ihre Fantasie spielen, kauften es und legten mit zahllosen Helfern und in unzähligen Arbeitsstunden Hand an.