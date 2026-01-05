Stein bei Königshain-Wiederau: Feuerwehr sucht per Drohne nach Vermisstem

Rochlitz
Mit Blaulicht und Drohne: Feuerwehr und Polizei rücken aus, um einen vermissten Rentner aus Stein bei Königshain-Wiederau zu finden.
Ein groß angelegter Einsatz von Polizei und Feuerwehr hat jetzt für Aufmerksamkeit gesorgt. Laut Polizeisprecher Andrzej Rydzik suchten die Einsatzkräfte einen älteren Mann aus der Gemeinde Königshain-Wiederau, der am Samstagabend als vermisst gemeldet wurde. Um den Polizisten bei der Suche zu helfen, rückten am Sonntag gegen 3.45 Uhr sechs...
