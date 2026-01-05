MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diese Drohne der Peniger Feuerwehr kam jetzt bei der Suche in Stein zum Einsatz.
Diese Drohne der Peniger Feuerwehr kam jetzt bei der Suche in Stein zum Einsatz. Bild: Cramer/FFW Penig/Archiv
Diese Drohne der Peniger Feuerwehr kam jetzt bei der Suche in Stein zum Einsatz.
Diese Drohne der Peniger Feuerwehr kam jetzt bei der Suche in Stein zum Einsatz. Bild: Cramer/FFW Penig/Archiv
Rochlitz
Stein bei Königshain-Wiederau: Feuerwehr sucht per Drohne nach Vermisstem
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Blaulicht und Drohne: Feuerwehr und Polizei rücken aus, um einen vermissten Rentner aus Stein bei Königshain-Wiederau zu finden.

Ein groß angelegter Einsatz von Polizei und Feuerwehr hat jetzt für Aufmerksamkeit gesorgt. Laut Polizeisprecher Andrzej Rydzik suchten die Einsatzkräfte einen älteren Mann aus der Gemeinde Königshain-Wiederau, der am Samstagabend als vermisst gemeldet wurde. Um den Polizisten bei der Suche zu helfen, rückten am Sonntag gegen 3.45 Uhr sechs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
1 min.
Dauereinsatz in Königshain-Wiederau: Bauhofmitarbeiter kämpfen gegen Glätte
Lars Sailer und die anderen Mitarbeiter des Bauhofs sind momentan im Dauereinsatz.
Die Bauhof-Mitarbeiter in Königshain-Wiederau sind kurz vor dem Jahreswechsel im Dauerstress. Der Eisregen beschert ihnen viel Arbeit.
Julia Czaja
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
02.12.2025
1 min.
Autos kollidieren auf Kreuzung in Wernsdorf – zwei Verletzte
In Wernsdorf waren zwei Autos kollidiert. Die Feuerwehr Penig war vor Ort.
Wernsdorf: Zwei Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Welche Gefahren lauern auf der S 51?
Julia Czaja
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
Mehr Artikel