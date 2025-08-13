Sternschnuppe trifft Windrad: Die Nacht der Perseiden in Erlau

Alexander Riedl gelang in Erlau ein besonderer Schnappschuss der Perseiden. Eine Sternschnuppe verewigte sich neben einem Windrad.

In der Nacht zum Mittwoch waren die Sternschnuppen der Perseiden auch in der Region Rochlitz und Mittweida zu beobachten. Gerold Riedl aus Mittweida nahm sich gut eineinhalb Stunden Zeit und bekam viele Sternschnuppen zu sehen, die sich aber nur schwer auf einem Bild festhalten ließen. Merkwürdig fand er das orangene Mondlicht. In der Nacht...