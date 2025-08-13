Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Sternschnuppe war in der Nacht zum Mittwoch am Windrad in Erlau zu sehen.
Eine Sternschnuppe war in der Nacht zum Mittwoch am Windrad in Erlau zu sehen.
Rochlitz
Sternschnuppe trifft Windrad: Die Nacht der Perseiden in Erlau
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Alexander Riedl gelang in Erlau ein besonderer Schnappschuss der Perseiden. Eine Sternschnuppe verewigte sich neben einem Windrad.

In der Nacht zum Mittwoch waren die Sternschnuppen der Perseiden auch in der Region Rochlitz und Mittweida zu beobachten. Gerold Riedl aus Mittweida nahm sich gut eineinhalb Stunden Zeit und bekam viele Sternschnuppen zu sehen, die sich aber nur schwer auf einem Bild festhalten ließen. Merkwürdig fand er das orangene Mondlicht. In der Nacht...
