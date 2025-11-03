Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei guter Sicht öffnen die Harthaer Hobbyastronomen nach Vorträgen die Kuppel.
Bei guter Sicht öffnen die Harthaer Hobbyastronomen nach Vorträgen die Kuppel. Bild: Marion Gründler
Bei guter Sicht öffnen die Harthaer Hobbyastronomen nach Vorträgen die Kuppel.
Bei guter Sicht öffnen die Harthaer Hobbyastronomen nach Vorträgen die Kuppel. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Sternwarte Hartha: Mit Bandmaß und Schmiege ins Universum
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der November bietet neben einem neuen Vortrag über die Weiten des Weltalls viel Wissenswertes für Kinder mit Roboter Twinky als Begleiter.

Wie erfasst man unvorstellbare Weiten? Diese Frage klären die Hobbyastronomen der Sternwarte Hartha in einem Vortrag am 7. November ab 19 Uhr. Heinz Klunker, Mitglied im Verein Sternwarte empfiehlt: „Vergessen wir die irdischen Maßstäbe und lassen wir uns auf die Unendlichkeit ein.“ In einem Vortrag für Kinder am 21. November besuchen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
3 min.
Oberschüler aus Hartha heften Ziele und Wünsche an Winterlinde
Adrian Fleiß, Johannes Oesterreich, Maximilian Rückert und Lennox Schäfer (v. l.) haben Wünsche an die Linde gehängt.
Die Agentur für Arbeit Freiberg spendiert „Wunschbäume für die Arbeitswelt von morgen“. Der Impuls kommt in der Bildungseinrichtung gut an.
Marion Gründler
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
04.09.2025
1 min.
Rubinroter Mond über Hartha: Ein Spektakel, das man nicht verpassen sollte
Die Sternwarte Hartha an der Töpelstraße lädt zur Beobachtung des Blutmondes ein.
Die Einrichtung an der Töpelstraße steigt in die neue Saison ein. Und die beginnt gleich mit einem seltenen kosmischen Ereignis.
Marion Gründler
Mehr Artikel