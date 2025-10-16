Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem gewässerten Parcours wird’s glatt wie Schmierseife. Nicht jeder Bolide kommt heil durch die Kurven.
Auf dem gewässerten Parcours wird’s glatt wie Schmierseife. Nicht jeder Bolide kommt heil durch die Kurven. Bild: Marion Gründler
Auf dem gewässerten Parcours wird’s glatt wie Schmierseife. Nicht jeder Bolide kommt heil durch die Kurven.
Auf dem gewässerten Parcours wird’s glatt wie Schmierseife. Nicht jeder Bolide kommt heil durch die Kurven. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Stockcar in Hartha steht jetzt unter Strom
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kommune ist seit Kurzem Eigentümer des Geländes am Heegweg. Für den Motorsportclub als Ausrichter des Stockcar-Rennens bringt das etliche Vorteile.

Jetzt wissen sie, woran sie sind. Nach Monaten der Ungewissheit über die Zukunft des Rennsportgeländes am Heegweg in Harthas Südvorstadt, besteht nun Klarheit. Seit dem Sommer ist die Stadt Hartha Eigentümer des Areals. Für den Motorsportclub (MSC) Hartha bedeutet das entschieden mehr Handlungsfreiheit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
16:22 Uhr
5 min.
Polen: Auslieferung eines Nord-Stream-Verdächtigen abgelehnt
Ein von Deutschland per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wird von Polen nicht ausgeliefert. (Archivbild)
2022 wurden die Gas-Pipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Seit Ende September sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Polen in U-Haft. Zum Prozess in Deutschland kommt es vorerst nicht.
Alexander Welscher, dpa
24.09.2025
3 min.
Schüler aus Hartha und Rochlitz interpretieren Filmmusik
Ida König, Emma Helene Weidmüller, Henk Miketta und Luca Haselbach (v. l.) lernen in unterschiedlichen Schulformen und spielen gemeinsam ein Lied ein.
Das Martin-Luther-Gymnasium Hartha stellt sich einem ungewöhnlichen Wettbewerb. Dafür holt sich der Schulchor Verstärkung aus der Pfeffer-Schule.
Marion Gründler
06.10.2025
1 min.
Junge Sänger präsentieren in Hartha biblische Inhalte
Mit Liedern und überraschenden Choreografien will der Chor Hoffnung verbreiten.
Bei einem Auftritt sind unter anderem junge Talente aus Hartha, der Gemeinde Erlau, Etzdorf, Marbach und Rochlitz.
Marion Gründler
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel