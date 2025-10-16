Stockcar in Hartha steht jetzt unter Strom

Die Kommune ist seit Kurzem Eigentümer des Geländes am Heegweg. Für den Motorsportclub als Ausrichter des Stockcar-Rennens bringt das etliche Vorteile.

Jetzt wissen sie, woran sie sind. Nach Monaten der Ungewissheit über die Zukunft des Rennsportgeländes am Heegweg in Harthas Südvorstadt, besteht nun Klarheit. Seit dem Sommer ist die Stadt Hartha Eigentümer des Areals. Für den Motorsportclub (MSC) Hartha bedeutet das entschieden mehr Handlungsfreiheit.