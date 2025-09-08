Storch-Messe begeistert in Döbeln

Das Landratsamt freut sich über den Erfolg der Messe. Familien nutzten die Gelegenheit zum Austausch. Und die Tombola hielt viele Gewinne bereit.

Rund 300 Besucherinnen und Besucher, darunter 120 Familien, sind zur Messe „Storch im Anflug“ am Wochenende nach Döbeln gekommen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Organisatoren zeigten sich sehr zufrieden. Viele Familien nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren, zu vernetzen und einen abwechslungsreichen Tag zu erleben. Ein Highlight...