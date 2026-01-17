MENÜ
Rochlitz
Straßensperrung in Stein: Was Sie ab Montag beachten müssen
Von Holk Dohle
Das Landratsamt Mittelsachsen informiert: Bauarbeiten auf der K 8259 und K 7515 führen zu Sperrungen in und um Königshain-Wiederau. Die genauen Zeiten sind bekannt.

Auf der Kreisstraße 8259 zwischen dem Ortsausgang Stein und dem Abzweig zur Bundesstraße 107 erfolgen ab Montag, 19. Januar, Straßenbauarbeiten. Deshalb ist dieser Abschnitt vom 19. bis 21. Januar jeweils von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Das teilt das Landratsamt mit. Auf der Kreisstraße 7515 zwischen Klosterbuch und dem Abzweig K 7540/Paudritzsch...
